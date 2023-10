Conférence de Céline Bonnal Centre de découverte et d’interprétation Millaris Gavarnie-Gèdre, 4 janvier 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Dans le cadre de l’exposition « Les guides de Gavarnie et de la vallée de Barèges », venez rencontrer et échanger avec Céline BONNAL, autrice du livre qui a donné son nom à l’exposition, lors d’une conférence sur les guides qui ont marqués l’histoire du Pyrénéisme..

2024-01-04 17:30:00 fin : 2024-01-04 . EUR.

Centre de découverte et d’interprétation Millaris GEDRE

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



As part of the exhibition « Les guides de Gavarnie et de la vallée de Barèges », come and meet Céline BONNAL, author of the book which gives its name to the exhibition, for a talk on the guides who have marked the history of Pyreneanism.

En el marco de la exposición « Les guides de Gavarnie et de la vallée de Barèges » (Los guías de Gavarnie y del valle de Barèges), venga al encuentro de Céline BONNAL, autora del libro que da nombre a la exposición, para una charla sobre los guías que han marcado la historia del pirineísmo.

Im Rahmen der Ausstellung « Die Bergführer von Gavarnie und dem Barèges-Tal » treffen Sie Céline BONNAL, die Autorin des Buches, das der Ausstellung ihren Namen gegeben hat, bei einem Vortrag über die Bergführer, die die Geschichte des Pyrenäismus geprägt haben, und tauschen Sie sich mit ihr aus.

Mise à jour le 2023-10-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65