Exposition : « Verticalité, d’hier à aujourd’hui » Centre de découverte et d’interprétation Millaris, 6 mars 2023, Gavarnie-Gèdre.

Partez à l’assaut de nos montagnes au travers des photographies réalisées par Pierre Meyer. Pour cela, vous aurez le choix entre matériel contemporain ou plus ancien. Bonne randonnée..

2023-03-06 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-08 18:00:00. EUR.

Centre de découverte et d’interprétation Millaris GEDRE

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take a trip to our mountains through the photographs taken by Pierre Meyer. For this, you will have the choice between contemporary or older equipment. Have a good hike.

Haga un viaje a nuestras montañas a través de las fotografías tomadas por Pierre Meyer. Podrá elegir entre material contemporáneo o más antiguo. Buena excursión.

Erkunden Sie unsere Berge mit Hilfe der Fotografien von Pierre Meyer. Dabei haben Sie die Wahl zwischen zeitgenössischem und älterem Material. Viel Spaß beim Wandern.

Mise à jour le 2023-03-22 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65