Cotes-d’Armor Cavan Un parc de loisirs en pleine nature, à 10 mn de Lannion, pour découvrir de multiples activités ludiques et originales, s’amuser avec les sons et s’éveiller à l’écoute.

Le sentier musical : un parcours inventif dans une vallée boisée à la rencontre d’expériences sonores surprenantes et amusantes.

Le jardin sonifère : un jardin, une promenade ! Partez à l’exploration d’une oreille géante, où les sons sont cultivés au bout de chaque allée !

Les cabanes d’écoute : et si, à l’occasion d’une sieste, vous preniez le temps d’écouter ?

Fermeture de la billetterie à 17h30. Ce dimanche 9 avril, pour la 4ème édition régionale de la Journée des Loisirs, profitez de l’offre exceptionnelle : UNE ENTRÉE ACHETÉE = UNE ENTRÉE OFFERTE avec le mot de passe JDL2023 (réduction appliquée sur le tarif le plus bas)

Retrouvez l’ensemble des sites participants à cette Journée des Loisirs sur : www.journeedesloisirs.fr contact@cdson.org +33 2 96 54 61 99 http://www.cdson.org/ Cavan

