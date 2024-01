Semaine du Son en Trégor – Sonférence – Causerie Centre de découverte du son Cavan, mercredi 24 janvier 2024.

Cavan Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 21:00:00

fin : 2024-01-24 22:30:00

« Influence du son et de la musique sur l’eau, les plantes et les micro-organismes » par Laurent Vandanjon.

On sait que l’écoute de certaines musiques peut modifier le comportement humain. Les végétaux semblent posséder aussi à leur manière, une certaine sensibilité aux ondes sonores comme l’atteste un grand nombre d‘études. Pourtant, les plantes n’ont pas d’oreilles pour entendre…

Trégor Sonore et le Centre de découverte du son unissent leurs forces pour immortaliser cette rencontre à travers une expérience sonore binaurale. L’événement sera consigné et accessible ultérieurement sur le site de l’association tregorsonore.fr, présenté sous le format novateur d’une « sonférence « .

Les Sonférences ont vu le jour en réponse aux contraintes sanitaires prohibant les rassemblements. En collaboration avec l’Agence du Verbe, l’association Trégor Sonore a imaginé une solution alternative : un cycle de rencontres scientifiques diffusées en son binaural.

Pendant une durée d’une heure, le Sonférencier dialogue avec un interlocuteur, visant à rendre cette expérience à la fois interactive et dynamique. Une part significative du temps est réservée à l’écoute, agrémentée d’exemples sonores pour illustrer les propos échangés.

Laurent Vandanjon, maître de Conférences en Physico-chimie des Bioprocédés au Laboratoire de Biotechnologie et Chimie Marines à l’Université Bretagne Sud de Vannes

.

Centre de découverte du son

Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne contact@cdson.org



