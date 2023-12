Conférence Philo vin chaud Centre de découverte du son Cavan, 27 décembre 2023, Cavan.

Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2023-12-27 20:30:00

L’incontournable conférence Philo & Vin chaud entre Noël et le nouvel an avec nos deux philosophes Yves-Marie Moal et François Bridet, présentée par Louis-Jacques Suignard sur le thème : Mon bonheur = ton bonheur = son bonheur = notre bonheur ?

Hon daou gelenner muiañ karet war ar prederouriezh a ginnigo dimp adarre ar bloaz-mañ ur brezegenn diwar an eurusted : ma hini, da hini, e hini , hon hini dimp eo ivez ?

Centre de découverte du son Kerouspig

Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne



