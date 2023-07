Partir en Livre – MORTEL BADABOOM – Chasse au livre Centre de Créations pour l’Enfance Tinqueux, 11 juillet 2023, Tinqueux.

Pour l’événement national « Partir en Livre » le Centre de Créations pour l’Enfance propose des événements gratuits et sur inscription pour cet été.

« Chasse au livre » de 14h à 16h sur le parvis du Centre de Créations pour l’Enfance de Tinqueux pour les 5 à 12 ans.

Des jeux et un temps goûter à la fin.

Inscription :

– 03 26 08 13 26

– secretariat@creationspourlenfance.org

Centre de Créations pour l'Enfance 8 rue du Général Kléber 51430 Tinqueux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T16:00:00+02:00

© Centre de créations pour l’enfance