par Jason Van Gulick

A découvrir en famille, à partir de 1 an

Gratuit sur réservation

Dans le cadre de la semaine nationale de la petiteenfance et en collaboration avec la Ludocrèche de Tinqueux, le Centre de Créations pour l’Enfance invite Jason Van Gulick pour une résidence de création.Des gongs, des bols chantants, des cymbales chinoises, des tambours, des timbales, des balles vibrantes et même des archets, …

Jason Van Gulick, batteur et percussionniste,utilise régulièrement ses instruments etaccessoires dans sa pratique musicale atypique.Sur cette semaine de résidence, il va chercher à les rendre accessibles au plus petits dans une forme simple et généreuse. On écoute, on découvre des sons qui résonnent, qui frappent, qui frottent.Une recherche musicale qui sera accompagnée, demots, d’intentions et de gestes.

Centre de Créations pour l’Enfance 8 rue Kléber, Nancy 54100 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T16:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00