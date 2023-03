HABITO Centre de Créations pour l’Enfance Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

HABITO Mercredi 22 mars, 10h00, 14h00 Centre de Créations pour l'Enfance

de Myriam Colin et Adélaïde Billon

avec la complicité de Dorothée Volut

à voir au Centre de Créations pour l’Enfance du 15 mars au 17 mai 2023

Encore en cours d’expérimentation, cette exposition est présentée pour la première fois et évoluera progressivement jusqu’à sa forme définitive à la fin de la période.

Invitation à explorer, toucher, habiter…. L’exposition Habito s’adresse aux jeunes enfants, de 18 mois à 6 ans.

Habiter ? Oui, habiter ! Jouer, dormir, vivre quoi ! Et quoi d’autre ? A chacun de se faire son idée, son histoire au fil de son parcours.

L'exposition se transforme, les formes évoluent : elles se font abri, cachette, nid, habit ou encore territoire à partager…. Au gré de l'imagination et des expériences.

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T13:00:00+01:00

2023-03-22T14:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00

