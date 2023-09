Visite singulière de l’exposition « Le Diwan du Démon » avec la complicité de Jean-Dominique Leray, architecte Centre de Création contemporaine Olivier Debré Tours, 15 octobre 2023, Tours.

Visite singulière de l’exposition « Le Diwan du Démon » avec la complicité de Jean-Dominique Leray, architecte Dimanche 15 octobre, 16h30 Centre de Création contemporaine Olivier Debré Tarif : 2 € en plus du billet d’entrée

Une fois par mois, laissez-vous surprendre par ces visites insolites prenant la forme d’une discussion autour d’une œuvre avec la complicité d’un(e) invité(e) de notre conférencier.

Quentin Shigo, conférencier au CCC OD, échangera avec Jean-Dominique Leray, visiteur du CCC OD et architecte de profession, autour de l’œuvre des artistes Ramin Haerizadeh, Rokni Haerizadeh et Hesam Rahmanian, « l’hôpital psychiatrique Mehregan (Téhéran) » présentée dans la nef du centre d’art jusqu’au 18 février.

Centre de Création contemporaine Olivier Debré Jardin François-Ier, 37000 Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.cccod.fr/ En plein cœur de la région des châteaux de la Loire, le dernier-né des centres d’art dote la ville de Tours d’un lieu de création prestigieux au rayonnement international.

Son bâtiment de 4 500 m², exceptionnel par la qualité de l’espace et le dessin de la lumière, a été conçu par l’une des agences d’architectes les plus innovantes, l’agence Aires Mateus : il abrite quatre espaces d’expositions, deux auditoriums, un café et une librairie. accès par la rue du Commerce, la rue Constantine et la rue Nationale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

Aurélien Mole