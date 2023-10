Ruralité : une présentation, des représentations Centre de Création contemporaine Olivier Debré Tours, 14 octobre 2023, Tours.

Dans le cadre de son cycle de conférences en partenariat avec le CCCOD, le CAUE 37 invite Frédéric Pousin à présenter son livre RURALITÉ – trente ans de gestion communale à Chambon (éditeur : Les Productions du EFFA).

Le territoire qui est au cœur du livre est celui du village de Chambon, situé au sud-est de la Touraine ; quant à son héros, c’est M. Bernard Courcoul, qui fut maire de la commune et qui, pendant 30 ans, s’est impliqué dans la vie quotidienne du village.

Au fil des entretiens avec Frédéric Pousin, M. Bernard Courcoul relate une histoire qui mêle action et réflexion et qui ouvre au dialogue sur ce que fut l’évolution du monde rural à un moment donné et sur ce qu’il est désormais.

Enfin, précisément, parce que RURALITÉ s’inscrit dans une logique de connaissance et d’échange, sont également invités à parler du livre aux côtés de Frédéric Pousin (architecte, directeur de recherche au CNRS) et d’Emmanuelle Blanc (photographe), Luna d’Emilio (chercheuse) et Jean-Yves Pineau (directeur de l’association Les Localos).

A l’issue de la table ronde, une séance de dédicace sera proposée et un verre de l’amitié vous sera offert.

Centre de Création contemporaine Olivier Debré Jardin François-Ier, 37000 Tours Tours 37000 Tours Centre Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Son bâtiment de 4 500 m², exceptionnel par la qualité de l’espace et le dessin de la lumière, a été conçu par l’une des agences d’architectes les plus innovantes, l’agence Aires Mateus : il abrite quatre espaces d’expositions, deux auditoriums, un café et une librairie. accès par la rue du Commerce, la rue Constantine et la rue Nationale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T19:00:00+02:00

