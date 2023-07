Visite commentée des réserves du musée de Lons-le-Saunier Centre de conservation et d’étude René-Rémond Lons-le-Saunier, 16 septembre 2023, Lons-le-Saunier.

Visite commentée des réserves du musée de Lons-le-Saunier Samedi 16 septembre, 14h00 Centre de conservation et d’étude René-Rémond Sur inscription

Depuis 2009, le Centre de conservation et d’étude René-Rémond, a pour vocation de conserver et faciliter l’étude des collections du musée des Beaux-Arts et du musée d’archéologie de la ville de Lons-le-Saunier. Il vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine pour une visite commentée d’1h.

Centre de conservation et d’étude René-Rémond 133 rue René-Maire 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 86 11 73 http://www.musees-franchecomte.com/index.php?p=236 https://www.facebook.com/museelons [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 86 11 73 »}, {« type »: « email », « value »: « musees@lonslesaunier.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

© Musée de Lons-le-Saunier