[Rendez-vous d’Exception] Centre de Conservation et de Ressources du Mucem Mercredi 29 mars, 14h00, 15h30 Centre de Conservation et de Ressources du Mucem

Le Centre de Conservation et de Ressources ouvre ses portes au public le temps d’un Rendez-vous d’Exception.

L’expérience proposée est celle d’une approche globale et directe des collections dans leur univers de stockage. Les réserves du musée deviennent ici un lieu d’échanges sur les objets souvent d’un quotidien révolu, relevant des arts populaires et traduisant des savoir-faire, des usages et des coutumes.

Loin d’être un bric-à-brac, ce lieu est plein de curiosités, de pépites, d’objets mystérieux d’un ancien temps, mais tous nous renvoient à des questionnements sur notre quotidien et la société dans laquelle nous vivons. Ils peuvent aussi nourrir la création contemporaine par la diversité formelle des objets qui constituent la collection.

Cette visite sera également l’occasion de découvrir l’exposition « Savoir-faire textile en Méditerranée », conçue par le Mucem et Itinérance, qui met en évidence ce que le patrimoine, matériel comme immatériel, peut apporter à la création contemporaine.

Le CCR est ainsi un lieu d’étude, de recherche et de délectation. Au cœur de cet espace, c’est aussi une équipe qui y travaille au quotidien pour gérer ses collections et les valoriser, dans une démarche de service public et d’auxiliaire à la culture et aux progrès de la connaissance.

Date du Rendez-Vous d’Exception :

Mercredi 29 mars de 14h à 15h30 – 15h30 à 17h

Durée de la visite : 1h30

Inscription obligatoire : reservationccr@mucem.org ou 04 84 35 14 23

20 personnes maximum par visite.

Centre de Conservation et de Ressources du Mucem 1 rue Clovis Hugues Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T15:30:00+02:00

2023-03-29T15:30:00+02:00 – 2023-03-29T17:00:00+02:00

