Visite du Centre de conservation du Louvre à la cité 9 14 et 15 octobre Centre de conservation du Louvre Visite gratuite sur réservation auprès de l’office de tourisme de Lens-Liévin Au fil du parcours, découvrez les grandes réalisations contemporaines qui témoignent de la métamorphose du territoire. Avec l’aimable participation du Centre de conservation du Louvre.

Rdv sur le parking du Centre de conservation du Louvre, Rue du Docteur Piette, Liévin

Réservation auprès de l'office de tourisme de Lens-Liévin : 03 21 67 66 66

