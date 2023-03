BOURSE AUX VETEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ CENTRE DE CONGRES – SALLE CHAT BOTTE Épinal OT EPINAL ET SA REGION Épinal Catégories d’Évènement: Épinal

2023-03-14 – 2023-03-15

Vosges Épinal . La bourse aux vêtement actrice de l’économie circulaire ! 80 milliars de vêtements sont frabiqués chaque année dans le monde. Pour ceux-ci une grande quantité finit le plus souvent dans un placard ou pire encore, dans une poubelle. Acheter et recycler doit devenir une habitude de consommation. Alors pourquoi ne pas mettre ces vêtements en parfait état et non démodés en vente à un prix modique pour une autre personne ?! C’est l’objectif même de cette bourse aux vêtements ! Rendez-vous les jours suivants : Mardi : dépôt des vêtements dès 8h00 Mercredi et jeudi : vente sans interruption. 8h30-19h00 le mercredi puis 9h00-16h30 le jeudi Samedi : Paiement des articles achetés et restitution des invendus de 10h00 à 11h00 +33 3 29 34 18 20 CENTRE DE CONGRES – SALLE CHAT BOTTE 7 Avenue de Saint-dié Épinal

