Salon Studyrama Centre de Congrès Pierre Baudis, 11 mars 2023, Toulouse. Salon Studyrama Samedi 11 mars, 10h00 Centre de Congrès Pierre Baudis Une journée de choix pour votre orientation Centre de Congrès Pierre Baudis 11 Espl. Compans Caffarelli, 31000 Toulouse, France Amidonniers / Compans-Caffarelli Toulouse Haute-Garonne Occitanie Studyrama organise à Toulouse l’événement orientation du week-end avec 4 salons d’orientation destinés aux lycéens et étudiants en recherche d’une formation pour leur avenir, le samedi 11 février. L’opportunité pour eux d’échanger en direct avec les représentants de 80 établissements d’enseignement supérieur et d’assister à 6 conférences thématiques tel que « Les métiers artistiques qui recrutent ». Les jeunes pourront également accéder à un espace conseil orientation tenu par les conseillers d’orientation Tonavenir. Découvrez les 4 salons : le salon des Etudes Supérieures, le salon de la Poursuite d’Etudes et Masters, le salon du Numérique et le salon de l’Alternance & de l’Apprentissage sur le site Studyrama.com. Rendez-vous le samedi 11 février au Centre des Congrès Pierre Baudis de Toulouse pour découvrir un large panel de formations.

2023-03-11T10:00:00+01:00

2023-03-11T17:00:00+01:00

