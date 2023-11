Ma Région Virtuose aux Sables d’Olonne Centre de Congrès Les Atlantes Les Sables-d’Olonne, 26 janvier 2024, Les Sables-d'Olonne.

Ma Région Virtuose aux Sables d’Olonne 26 – 28 janvier 2024 Centre de Congrès Les Atlantes Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

20h30 – Les Atlantes (45’) – 10€

Janoska Ensemble

“Bach to the roots”

Kreisler : Prélude et Allegro (dans le style de Pugnani)

F. Janoska : Souvenir pour Élise (d’après la Bagatelle “Für Elise” de Beethoven)

Bach : Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

Le “style Janoska”, c’est un style qui brise les genres et bouleverse le monde de la musique classique ! Combinant avec un talent unique des éléments jazz, pop et classiques, cette formation originaire de Bratislava offre une vision musicale inédite et rafraîchissante que plébiscitent les scènes du monde entier.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

15h30 – Les Atlantes (45’) – 12€

Orchestre National des Pays de la Loire

Kaspar Zehnder direction

Beethoven : Coriolan, ouverture en ut mineur opus 62

Beethoven : Symphonie n°5 en ut mineur opus 67

17h00 – Les Atlantes (35’) – 2€

Chœur du Noura

Chantal Gauducheau direction

Danièle Quéraud piano

“Du plain-chant à la polyphonie”

Œuvres de Victoria et Duruflé

“Les écoles nationales”

Œuvres de Archangelski, Dvorák, Kodály, Stenhammar, Grieg

“Des airs venus d’ailleurs”

Œuvres de Ladmirault (chansons écossaises)

19h00 – Les Atlantes (45’) – 8€

Ilektra Platiopoulou mezzo-soprano

The Curious Bards

“Indiscretions”

Amoureux des musiques traditionnelles d’Écosse et d’Irlande, Ilektra Platiopoulou et The Curious Bards vous transportent au cœur de l’âme celte et gaélique avec des chansons d’inspiration variée qui ont au XVIIIe siècle attiré l’attention de grands compositeurs tels Haydn et Beethoven. Au programme également, des danses typiques des deux pays celtes : le strathspey écossais au caractère bien trempé, les slip-jigs irlandaises au rythme endiablé ou encore les hornpipes utilisés par Haendel lui-même !

20h30 – Les Atlantes (45’) – 10€

Big Band Chopin de Varsovie

Piotr Kostrzewa direction

Hot Honey Rag (Chicago Dixi)

Count Basie : The Queen Bee

Trad. : Vabank

Miller : Pennsylvania 6-5000

Goodman : Sing Sing Sing

Ellington : Take the A Train

Rich : Love for sale

Jones/Lewis : Groove Merchant

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

14h00 – Les Atlantes (45’) – 12€

concert famille

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Dvorák : Symphonie n°9 en mi mineur “Du Nouveau Monde” opus 95

Séduit par ce “Nouveau monde” découvert à l’occasion de son séjour aux États-Unis, Dvorák compose sa 9ème Symphonie en s’inspirant de la musique populaire américaine, dont il combine habilement les thèmes à l’écriture orchestrale européenne. Créée avec un immense succès au Carnegie Hall de New York le 15 décembre 1893, cette œuvre portée par un puissant souffle lyrique est devenue l’une des plus populaires du répertoire symphonique.

16h00 – Les Atlantes (45’) – 4€

Anne Queffélec piano

“Vive 1685 !”

Bach/Busoni : Prélude de Choral “Nun komm der Heiden Heiland“ BWV 659a

Marcello/Bach : Adagio du Concerto pour hautbois en ré mineur

Vivaldi/Bach : Largo du Concerto pour orgue en ré mineur BWV 596

Scarlatti : Sonate en ré mineur (Aria) K. 32

Haendel/Kempff : Menuet en sol mineur HWV 434

Bach/Hess : Choral de la Cantate “Jesus bleibet meine Freude” BWV 147

Beethoven : Sonate en la bémol majeur n°31 opus 110

Année bénie pour la musique que cette année 1685 qui a vu la naissance de trois génies : Bach, Scarlatti et Haendel… À l’origine de leurs mondes personnels d’artistes se trouvent de multiples croisements d’influences : très au fait des courants musicaux prévalant en France et en Italie, Bach a démontré son intérêt pour différents styles ; Scarlatti le Napolitain a été très inspiré par la musique du Portugal puis de l’Espagne ; de Haendel enfin, citoyen anglais enterré à Westminster et qui sera le compositeur préféré de Beethoven, on pourrait dire qu’il était un compositeur italien né en Allemagne, comme le suggère sa passion pour l’opéra !

17h30 – Les Atlantes (45’) – 6€

concert famille

Aperto ! Ensemble de flûtes traversières du Conservatoire de Nantes

Gilles de Talhouët direction

“Boléro bleu”

Les années “swing”, de Charles Trénet à Jacques Dutronc : hommage à Roger Bourdin

Créé en 2004 par Giles de Talhouët, professeur de flûte traversière au Conservatoire de Nantes, l’Ensemble Aperto tire son nom du premier mouvement du concerto pour flûte en ré majeur de Mozart – “aperto” signifiant “ouvert” en italien. Explorant toutes sortes de répertoires – classique, musiques traditionnelles celtiques, latines ou klezmer, chanson françaises et anglo-saxonne, comédie musicale… -, il a imaginé ce séduisant programme en forme d’hommage au grand flûtiste Roger Bourdin.

19h00 – Les Atlantes (45’) – 8€

Spark – The Classical Band

“Back to Bach”

Bach : Choral “Zion hört die Wächter singen”, extrait de la cantate “Wachet auf, ruft uns die Stimme” BWV 140

Fritz : Triple B

Bach/Mahler: Rondeau, Bourrée et Badinerie de la Suite n°2 en si mineur BWV 1067

Plumettaz : The Eternal Second

Lennon et McCartney : Blackbird

Bartmann : D minor

Lennon et McCartney : Michelle

Bach : Concerto en la mineur BWV 1065

Constitué de jeunes musiciens allemands, Spark a connu depuis sa création en 2007 une ascension fulgurante. Alliant la précision d’un ensemble classique de musique de chambre à l’énergie d’un groupe de rock, ce quintette décoiffant revient avec un nouveau programme, “Back to Bach”, qui fait du grand musicien le point d’appui et le pivot d’un voyage sonore aussi captivant qu’innovant. Spark, un groupe qui étincelle !

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le samedi 15 décembre 2023 à 10h :

à l’Office du tourisme des Sables d’Olonne

à la Mairie annexe du Château d’Olonne

via l’application Les Sables d’Olonne en poche

via le site de la Ville www.lessablesdolonne.fr

via le site de l’office de tourisme www.lessables.net

Week-end de l’événement : billetterie ouverte le soir des concerts

Office du tourisme des Sables d’Olonne

1 promenade Wilson – Les Sables d’Olonne

Ouvert de 10h à 12h30 et 14h à 18h (fermé les vendredis matin et les dimanches)

Tél : 02 51 96 85 78

Nouvelle adresse à partir du 15 janvier 2024 : www.lessables.net

Mairie annexe du Château d’Olonne

53 rue Séraphin Buton – Le Château d’Olonne

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Centre de Congrès Les Atlantes 1 promenade Wilson 85100 Les Sables d'Olonne Les Sables-d'Olonne 85100 La Chaume Sud Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:15:00+01:00

2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T19:45:00+01:00

