La Folle Journée en région aux Sables d’Olonne Centre de Congrès Les Atlantes, 27 janvier 2023, Les Sables-d'Olonne.

La Folle Journée en région aux Sables d’Olonne 27 – 29 janvier 2023 Centre de Congrès Les Atlantes

Centre de Congrès Les Atlantes 1 promenade Wilson 85100 Les Sables d’Olonne La Chaume Les Sables-d’Olonne 85100 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lessablesdolonne-tourisme.com/ »}]

VENDREDI 27 JANVIER 2023

20h30 – Les Atlantes (45’) – 8€

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

“La nuit dans l’opéra”

Schubert : Nachtgesang im Walde D. 913

Schubert : Ständchen, extrait de Schwanengesang D. 957

Schubert : Die Nacht D. 983

Schubert : Du bist die Ruh D. 776

Strauss : Traumlicht opus 123

Brahms : Nachtwache opus 104 n°1 et 2

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3

Brahms : In stiller Nacht Wo034 n°8

Gounod : Nuit resplendissante

Saint-Saëns : Calme des nuits opus 68 n°1

Puisant dans le répertoire vocal, Roland Pidoux, éminent violoncelliste, a signé les transcriptions de ce programme destiné à un ensemble particulier : l’octuor de violoncelles – en l’occurrence Cello8, ensemble de jeunes musiciens créé par l’association Talents et Violon’celles.

SAMEDI 28 JANVIER 2023

11h00 – Salle de conférence de l’Abbaye Sainte-Croix (60’) – Entrée libre

Isabelle Porto San Martin conférencière

“Le nocturne pour piano et son rayonnement : de Chopin à Fauré”

Un parcours sonore pour explorer les dimensions poétiques et musicales de ce genre emblématique du XIXe siècle et qui constitue un répertoire très apprécié des pianistes.

15h30 – Les Atlantes (45’) – 12€

Birane Ba récitant

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été

Directement inspiré de la comédie de Shakespeare dont il recrée à merveille l’atmosphère de féérie nocturne, ce chef-d’œuvre orchestral de Mendelssohn compte parmi les plus belles évocations romantiques de la nuit, particulièrement le Nocturne central qui figure le sommeil des protagonistes endormis par le lutin Puck.

18h00 – Les Atlantes (45’) – 8€

Jean-Frédéric Neuburger piano

Quatuor Elmire quatuor à cordes

Schumann : Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur opus 44

Jalon lumineux dans l’histoire de la musique de chambre, le Quintette opus 44 est un chef-d’œuvre de lyrisme et de fraîcheur, alliant fantaisie imaginative et maîtrise de l’écriture. Dévoilant de forts contrastes, son deuxième mouvement oppose un thème de marche funèbre sourde et retenue à une bouleversante mélodie en ut majeur s’élevant telle une prière emplie d’espoir.

20h30 – Les Atlantes (45’) – 10€

Paul Lay piano jazz

Éric Le Lann trompette

Clemens van der Feen contrebasse

“Round Midnight”

Un merveilleux voyage autour du blues et du jazz dans le New York des années 50 : convoquant les esprits de Charlie Parker, Chet Baker, Miles Davis, Coleman Hawkins ou encore Thelonious Monk, Paul Lay et de ses musiciens recréent l’atmosphère intime et ouatée des clubs de jazz de la 52ème rue, avec des mélodies tirant leurs sources du blues, du gospel et de l’American Songbook – My Funny Valentine, Amazing Grace ou Round Midnight… : autant de vibrantes mélopées qui placent au cœur la poésie, le swing, le mystère et l’intensité du jeu collectif.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

14h00 – Les Atlantes (45’) – 10€ / Concert famille

Élodie Fondacci récitante

Sirba Octet ensemble de musique klezmer

“Le Violon magique”

Dans un lointain royaume règne la nuit, car le jour a disparu sans que nul ne sache l’expliquer. Ainsi depuis qu’il est tout petit, Sacha n’a qu’un rêve : retrouver le soleil. Avec pour seul bagage le violon que lui a confié son grand père, le jeune garçon finit par partir… dans sa quête, saura-t-il faire revenir la lumière ?

Concert donné au profit de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest (ICO).

16h00 – Les Atlantes (45’) – 4€

Célimène Daudet piano

“La nuit à Haïti”

Elie : Chants de la montagne n°1 et 2

Saintonge : Élegie-Méringue

Elie : Trois Méringues populaires haïtiennes

Lamothe : Loco, extrait d’Icônes vaudouesques

Lamothe : Feuillet d’album n°1

Lamothe : Danzas n°1, 3 et 4

Un programme au parfum d’ailleurs et qui nous plonge au plus profond de la nuit haïtienne… D’un côté, l’ambiance énigmatique des cérémonies vaudou avec leurs mélodies et rythmes répétitifs, de l’autre le tourbillon de la fête avec les rythmes suaves et chaloupés des danses populaires haïtiennes – les méringues -, et les accents carnavalesques des danses afro-caribéennes tournoyant jusqu’au petit matin dans les bals populaires.

17h30 – Les Atlantes (45’) – 6€

Trio Chausson trio avec piano

“Paysage nocturne de l’âme”

Schubert : Notturno pour piano, violon et violoncelle opus 148 D. 897

Chopin : Nocturne en mi majeur opus 62 n°2

Moussorgski : Une Nuit sur le Mont chauve

Sørensen : Phantasmagoria pour trio avec piano

19h00 – Les Atlantes (45’) – 10€

Les Lunaisiens

La Symphonie de Poche

Nicolas Simon direction

“Boris Vian, l’écumeur de nuit”

Chansonnier, musicien, poète, trompettiste, compositeur, romancier, Boris Vian était un “oiseau de nuit”… Spécialisés dans la chanson historique et populaire, l’ensemble Les Lunaisiens et La Symphonie de Poche ont imaginé un programme festif et poétique autour de ce personnage atypique à l’œuvre riche et protéiforme.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie samedi 10 décembre à l’Office du tourisme des Sables d’Olonne de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45.

Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre dès 10h sur lessables.net et sur l’application Les Sables en poche.

Week-end de La Folle Journée : ouverture en continu sur les lieux des concerts.

Office du tourisme des Sables d’Olonne

1 promenade Wilson – Les Sables d’Olonne : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h (fermé les vendredis matin et dimanches).

Numéro unique billetterie : 02 51 96 85 78

Numéro unique accueil : 02 51 96 85 85

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Contact pour les demandes d’accueil spécifique : 02 51 23 88 08.



La Symphonie de poche © William Beaucardet