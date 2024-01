Dinosaures: Carcassonne accueille le Musée Éphémère® Centre de Congrès Le Dôme Carcassonne, 27 janvier 2024, Carcassonne.

Dinosaures: Carcassonne accueille le Musée Éphémère® 27 et 28 janvier 2024 Centre de Congrès Le Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Le Musée Éphémère® arrive dans votre ville !

Dans une ambiance totalement immersive, venez à la rencontre des géants de la Préhistoire : Plus de 100 créatures vous donnent rendez-vous pour un véritable voyage de plus de 70 millions d’années dans le temps.

Le Musée Éphémère® est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre exposition de dinosaures.

Centre de Congrès Le Dôme Rue des 3 couronnés, Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 0468777477 http://centre-congres-carcassonne.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/dinosaures-carcassonne-accueille-le-musee-ephemere »}] Au coeur de la grande Région Occitanie, à mi chemin entre Toulouse, Montpellier et Perpignan, Carcassonne, ville doublement classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et labélisée Ville d’Art et d’Histoire, est la destination idéale pour organiser votre congrès, votre séminaire ou votre salon. Son cadre unique, la richesse de son patrimoine, son dynamisme culturel, sauront vous séduire et apporter tous les atouts nécessaires à la réussite de votre événement.

Idéalement placé à quelques pas de la Cité Médiévale, à 5 minutes de la gare TGV et 15 minutes de l’aéroport, le Centre de Congrès vous offre un panel de configurations et de services sur mesure pour faire de votre événement un moment unique et inoubliable.

Dinosaures