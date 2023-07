Visite du Centre de Congrès Jean Monnier à Angers Centre de Congrès Jean Monnier Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Visite du Centre de Congrès Jean Monnier à Angers Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Centre de Congrès Jean Monnier Entrée libre

A l’occasion de ses 40 ans, le Centre de Congrès ouvre ses portes aux Angevins. Découvrez les coulisses du Centre de Congrès et l’envers du décor des événements qui s’y déroulent tout au long de l’année. Montez sur la scène de l’Auditorium, plongez-vous dans les archives et découvrez les métiers et les savoir-faire qui rendent possible la tenue de 250 événements chaque année. Entre visites libres et visites guidées appropriez-vous cet espace ouvert et terminez cette visite inédite par une parenthèse végétale sur la terrasse qui surplombe le jardin botanique d’Angers.

Centre de Congrès Jean Monnier 33 boulevard Carnot 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 96 32 32 http://www.angers-events.com https://www.linkedin.com/company/destination-angers/;https://twitter.com/Dest_Angers Inauguré en 1983 par Jean Monnier, Maire d’Angers, il fut le premier Centre de Congrès de l’Ouest à voir le jour. Récemment rénové, plongé au coeur d’un véritable écrin de modernité en cœur de ville, avec une vue imprenable sur le jardin des plantes d’Angers, le Centre de Congrès est le lieu incontournable du tourisme d’affaires à Angers. Accessible en bus (lignes 2/9/10), en tramway (ligne A -arrêt face au Centre de Congrès). De nombreux parkings situés à proximité (place Imbach, place Leclerc et Mail, parking Mitterrand …)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Christophe Martin / Destination Angers