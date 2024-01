24ème édition du Festival Scientilivre Centre de Congrès et d’exposition Diagora Labège, samedi 6 avril 2024.

24ème édition du Festival Scientilivre Le festival Scientilivre mêle sciences et littératures. Cette année, il met le cap sur les océans en explorant les divers enjeux liés à la protection et à la compréhension de ces milieux. 6 et 7 avril Centre de Congrès et d’exposition Diagora Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Le festival Scientilivre de l’association Délires d’encre est de retour pour sa 24ème édition à

l’espace Diagora de Labège, les 6 et 7 mars 2024. Cette année, Scientilivre met le cap sur les océans en explorant les divers enjeux liés à la protection et à la compréhension de ces milieux.

Partez en exploration à travers :

• Un village atelier animé par de nombreuses associations et différents laboratoires de recherche régionaux.

• Des expositions sur le thème des océans, à l’instar de « Océan et Climat » présentée par l’IRD Occitanie.

• Des conférences littéraires et scientifiques autour de divers sujets comme le 7ème continent, la vie des Cétacés, les problématiques de sur-pêche, l’exploration maritime, la cognition des poissons et bien d’autres.

• Des rencontres-auteurs sur les stands des librairies Ombres Blanches et Terres de Légendes.

Cette année, Scientilivre lève les voiles ! Abritant d’innombrables ressources, les océans recouvrent plus de 70% de la surface de la Terre. L’édition « Cap sur les océans » permet de se plonger dans les connaissances que nous avons sur ces milieux et ce qui nous reste à en découvrir. L’objectif : sensibiliser et donner des clés pour comprendre l’importance et la nécessité primaire des océans.

Cet univers marin s’explore à travers 5 thèmes captivants :

• Exploration

• Exploitation

• Biodiversité

• Chimie des océans

• Fonctionnement

Le festival est en accès libre et gratuit.

Les inscriptions pour les ateliers seront disponibles début mars 2024.

Centre de Congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes – Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://scientilivre.org/ateliers/ »}]

science littérature

