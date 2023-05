La Journées des Infirmiers de Toulouse Centre de Congrès et d’exposition Diagora, 18 avril 2023, .

Venez assister aux Journées des Infirmiers de Toulouse les 18 & 19 avril prochains au Centre de Congrès Diagora (Labège) !

Au programme ?

?Conférences sur la considération et image du métier infirmier, le burn out : psychologie, la place du numérique, IPA témoignages…

? Ateliers thématiques sur l’extension des compétences vaccinales des infirmiers, de ma vie d’IDE à ma vie IDEale by Charlotte K, and more…!

?Formation sur l’exercice en libéral !

? Retrouvez le programme complet sur notre site internet Journées des Infirmiers

Alors, on se retrouve à Toulouse ? Pensez à vous inscrire gratuitement sur le site des JDI !

Centre de Congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes – Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdesinfirmiers.fr/programme-toulouse/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T09:00:00+02:00 – 2023-04-18T17:00:00+02:00

2023-04-19T09:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

infirmier infirmière santé