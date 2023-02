23e édition du festival Scientilivre ! Centre de Congrès et d’exposition Diagora Labège Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Labège

23e édition du festival Scientilivre ! Centre de Congrès et d’exposition Diagora, 18 mars 2023, Labège. 23e édition du festival Scientilivre ! Samedi 18 mars, 10h00 Centre de Congrès et d’exposition Diagora

Entrée libre et gratuite

Le festival Scientilivre de l’association Délires d’encre est de retour pour sa 23e édition à l’espace Diagora de Labège, les 18 et 19 mars 2023. Centre de Congrès et d’exposition Diagora 150 Rue Pierre Gilles de Gennes – Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Le festival Scientilivre de l’association Délires d’encre est de retour pour sa 23e édition à l’espace Diagora de Labège, les 18 et 19 mars 2023. Cette année, Scientilivre ajoute son grain de sel en explorant les divers enjeux du thème de l’alimentation ! Au menu :

• Un village atelier animé par de nombreuses associations et différents laboratoires de recherche régionaux.

• Des expositions sur le thème de l’alimentation, à l’instar de « mon assiette, ma planète » présentée par l’IRD Occitanie dans le cadre du projet planet@limentation.

• Des conférences littéraires et scientifiques autour de divers sujets comme l’olfaction, les perturbateurs endocriniens, les besoins corporels ou encore l’histoire de la cuisine.

• Des rencontres-auteurs sur les stands des librairies Ombres Blanches et Terres de Légendes. Cette année, Scientilivre se cuisine à toutes les sauces ! Se nourrir est au cœur de notre fonctionnement biologique et social. L’alimentation est aussi un enjeu majeur dans les défis écologiques à venir, c’est pour ces raisons que le festival a décidé de partir explorer l’univers de notre assiette ! 5 thématiques ont été déclinées afin de brosser au mieux le portrait de notre alimentation :

• Chimie dans la cuisine

• Se nourrir : un enjeu majeur !

• Qui mange qui ?

• Nos besoins corporels

• Histoire de la cuisine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00

2023-03-18T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Labège Autres Lieu Centre de Congrès et d’exposition Diagora Adresse 150 Rue Pierre Gilles de Gennes - Labège Ville Labège lieuville Centre de Congrès et d’exposition Diagora Labège Departement Haute-Garonne

Centre de Congrès et d’exposition Diagora Labège Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labege/

23e édition du festival Scientilivre ! Centre de Congrès et d’exposition Diagora 2023-03-18 was last modified: by 23e édition du festival Scientilivre ! Centre de Congrès et d’exposition Diagora Centre de Congrès et d’exposition Diagora 18 mars 2023 Centre de Congrès et d’exposition Diagora Labège Labège

Labège Haute-Garonne