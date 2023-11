LA REINE DES GLACES Centre de Congrès Diagora Labège, 4 février 2024, Labège.

LA REINE DES GLACES Dimanche 4 février 2024, 15h00 Centre de Congrès Diagora

6 artistes sur scène jouant la comédie et interprétant les chansons préférées des enfants de « La Reine des Neiges ».

Petits et grands seront émerveillés par la troupe « La Reine des glaces », Cosplay & Rôleplay du célèbre dessin animé.

Écran géant, effets spéciaux, mascotte du renne avec la charrette, décoration hivernale, participation avec les enfants…

De quoi mettre des étoiles plein les yeux !

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 0561399339 https://diagora-congres.com/ Le Centre de Congrès et d'exposition Diagora est un lieu de travail et de rencontres pouvant accueillir de multiples événements professionnels et grand-public !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-04T15:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:00:00+01:00

