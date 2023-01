Le gala du printemps du rire Centre de Congrès Diagora, 10 mars 2023, Labège.

Le gala du printemps du rire Vendredi 10 mars, 20h30 Centre de Congrès Diagora

Comme chaque année, le Printemps du Rire inaugure son Festival avec LE fameux Gala d’ouverture ✨

Centre de Congrès Diagora 150 rue Pierre-Gilles de Gennes, 31670 Labège

0561399339 https://diagora-congres.com/ Le Centre de Congrès et d’exposition Diagora est un lieu de travail et de rencontres pouvant accueillir de multiples événements professionnels et grand-public !

Ils étaient 170, puis 12… il n’en reste plus que 6 ❗

Cette soirée met en lumière les 6 Jeunes talents sélectionnés à travers l’Europe francophone… et dynamités par une présentatrice vedette qui sera cette année : Lisa Perrio ?

Pour cette nouvelle édition, les 6 pépites du rire en lice sont :

✨ Hélène H-sido

Humoriste avignonnaise d’origine normande. Sous des airs de gentille, Hélène choisit d’être efficace plutôt que bienveillante.

En gros, elle n’a pas encore trouvé la manière positive de communiquer aux autres d’aller se faire voir. Un billet sur la vie moderne abordée avec gouaille et audace.

✨ Lisa Delmoitiez

Depuis bientôt quatre ans, Lisa écume les soirées stand-up pour y partager ses réflexions et interrogations d’un air calme, parfois désabusé, mais toujours amusé. En quelques années à peine, elle a déjà partagé la scène avec de grands noms de l’humour notamment lors du Lillarious Festival, nouvelle création du fondateur du Montreux Comedy Festival. Depuis peu, elle est également chroniqueuse dans la Bande Originale sur France Inter.

✨ Lou Trotignon

Lou n’a qu’une envie : que tous les heteros deviennent queers et y parviendra. Ce n’est pas son côté chou qui va l’en empêcher. Tout ce qui est bizarre pour vous : être non binaire, faire du BDSM, tenter le travail du sexe, ce n’est pas bizarre pour Lou. C’est vous qui êtes bizarres. Mais ne vous inquiétez pas, Lou vous aime et est là pour vous aider à être plus comme iel.

✨ Charlotte Deslions

Charlotte a commencé le théâtre à ses 8 ans.

Fan de Louis de Funès, de Robin Williams et d’Alex Lutz, elle s’intéresse assez tôt à la dramédie. Elle poursuit sa formation à L’Entrée des Artistes d’Olivier Belmondo où elle commence en parallèle le stand up en 2018. La même année, elle passe des castings et obtient plusieurs rôles dans des séries. En 2020, elle rencontre le réalisateur Ben Baraquin, qui deviendra son metteur en scène pour « Salle D’attente » en 2021, un seule en scène en 5 actes où chaque acte représente une séance chez un thérapeute et où on suit l’évolution de la dépression du personnage.

✨ Pauk

Si Paul commence le stand-up en 2019, il a toujours été passionné de théâtre. En 2020, il est admis en dernière année au Cours Florent où il remporte un prix pour sa mise en scène de La Mouette et le concours intercampus d’improvisation par équipe. C’est là que Paul découvre son clown « Pauk » : un humoriste aussi déjanté que touchant. A la rentrée 2022, il sort un one-man-show musical mis en scène par Arthur Fournier où Pauk veut impressionner sa copine et la demander en mariage, problème : elle n’est pas là…

✨ Avril

Alexandre AVRIL dit Avril fait ses premiers pas dans le seul-en-scène au Cours Clément. En octobre 2018, il se lance dans le stand-up et est immédiatement repéré par le metteur en scène Thierno Thioune (Haroun, Marina Cars, Morgane Cadignan) qui l’intègre à sa troupe du Laugh Steady Crew. Après des mois à écumer les Comedy-clubs de la capitale, il lance en octobre son premier spectacle « C’était mieux maintenant » à La Petite Loge puis au Métropole. Dans ce spectacle hybride seul-en-scène/stand-up mis en scène par Thierno Tjioune, Avril enchaîne les sujets improbables au gré d’un humour « logique/absurde ».

Nous vous attendons nombreux ❗



