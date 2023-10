Ghost x Gamer Centre de congrès de Saint-Étienne Saint-Étienne, 28 octobre 2023, Saint-Étienne.

Ghost x Gamer Samedi 28 octobre, 09h00 Centre de congrès de Saint-Étienne

Ghost x Gamer, l’événement gaming inédit et surtout gratuit arrive à Saint-Étienne le samedi 28 octobre 2023 au Centre des Congrès ! Notre objectif est simple : te faire découvrir toutes les facettes du monde numérique et du jeu vidéo.

Outre les compétitions et animations ludiques, à noter:

Talk: Know me Well

Tu rêves de savoir comment travailler dans l’industrie du jeu-vidéo ou même de lancer ton propre studio ? Tu aimerais devenir Streamer mais ne sais pas par où commencer ? Tu voudrais en savoir plus sur les coulisses et la réalité du métier de producteur de jeu-vidéo, scénariste, gamer, programmeur et autre ?

https://ghostxgamer.com/animation/conferences/

Hunger Game

Lors du Hunger Game, jusqu’à 5 équipes de 6 joueurs vont s’affronter pour créer le meilleur concept de jeux vidéo. Chaque équipe disposera d’un mentor, un professionnel du milieu qui les aidera à concevoir leur concept et à donner vie à leurs idées.

https://ghostxgamer.com/animation/hunger-game/

Programme et Inscriptions : https://ghostxgamer.com

Centre de congrès de Saint-Étienne 23 Rue Pierre et Dominique Ponchardier Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://ghostxgamer.com »}] [{« link »: « https://ghostxgamer.com/animation/conferences/ »}, {« link »: « https://ghostxgamer.com/animation/hunger-game/ »}, {« link »: « https://ghostxgamer.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

2023-10-28T09:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

Jeux vidéo