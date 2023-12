ATLANTIC CAR’S DAY Centre de Congrès de l’Hippodrome Pornichet, 30 mars 2024 10:00, Pornichet.

Pornichet,Loire-Atlantique

Exposition de voitures de collection, de sport et de prestige..

2024-03-30 fin : 2024-03-30 18:00:00. .

Centre de Congrès de l’Hippodrome avenue de l’Hippodrome

Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition of classic, sports and prestige cars.

Exposición de coches clásicos, deportivos y de prestigio.

Ausstellung von Oldtimern, Sportwagen und Prestigeobjekten.

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire