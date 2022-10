Vente aux enchères exceptionnelle du Domaine (DNID – direction spécialisée de la DGFIP) pour le compte de la DGDDI Centre de Conférences Pierre Mendès France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le 4 novembre 2022 à Bercy une vente exceptionnelle du Domaine est organisée pour le compte de la Douane. Centre de Conférences Pierre Mendès France 139 Rue de Bercy, 75012 Paris Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France [{« link »: « https://drouot.com/v/131994 »}, {« link »: « https://auth.drouot.com/registration/131994?redirUrl=%2Fv%2F131994-vente-aux-encheres-exceptionnelle-de-la-douane »}, {« link »: « https://encheres-domaine.gouv.fr/hermes/sites/default/files/vente/2022/10/888936_Catalogue_vente_adjudication_1666099893182.pdf »}] Vente aux enchères de biens provenant de saisies douanières Le Domaine (DNID) organise tous les ans une centaine de ventes pour un produit total de 80M€ en 2021 mais c’est la première fois qu’elle organise une vente dédiée exclusivement à la douane. Tous les biens mis en vente proviennent exclusivement de saisies douanières. Cette vente est une illustration de la synergie entre le Domaine et la Douane pour valoriser au mieux les biens saisis en matière douanière. La vente sera également l’occasion de présenter aux visiteurs le rôle de la DGDDI dans la lutte contre la fraude aux frontières. Marchandises présentées Plus de 300 biens de nature très différente seront proposés aux enchères : des voitures, des poids lourds, des pièces d’or, des diamants et des lingots de platine, des bijoux, des montres, de la maroquinerie, et bien d’autres lots. La vente aura lieu entre 10h30 et 17h30 à Bercy. 1ère séance, 10h30 – 11h30 : Véhicules – High-tech – Or – Platine – Diamants 2ᵉ séance, 11h30 – 14h30 : Montres – Maroquinerie – Bijoux 3ᵉ séance, 14h30 – 17h30 : Maroquinerie – Bijoux – Divers Les lots seront exposés de 10h à 17h à Bercy.

Inscription obligatoire pour assister à la vente en présentiel à Bercy. Pour enchérir le jour de la vente N'oubliez pas de vous inscrire avant le jeudi 03 novembre 13h00 Informations pratiques Date et horaire : le 4 novembre 2022 à 10h00

Lieu de la vente en salle : Bercy (Centre de conférences Pierre Mendès France)

Drouot : vente en ligne

Drouot : inscription à la vente

Catalogue : version PDF

