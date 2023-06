Pass’voile Centre de Collignon Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’Évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche Pass’voile Centre de Collignon Cherbourg-en-Cotentin, 17 juillet 2023, Cherbourg-en-Cotentin. Pass’voile 17 – 23 juillet Centre de Collignon 497 € 2 séances de voile. L’activité se déroule sur le plan d’eau de la Rade de Cherbourg, sécurisant et adapté pour tous les niveaux + les activités communes … (activités soumises aux conditions météorologiques).

1 séance d’initiation à un autre sport nautique (paddle ou kayak ou char à voile).

Toutes les activités sportives sont encadrées par des professionnels titulaires de diplômes d’état ou fédéraux.

Pour tous

Découverte de l’estran (pêche à pied, mise en place d’un aquarium, laisse de mer), baignades, balades, découverte de Cherbourg, grands jeux, veillées…

Le programme des activités autres que spécifiques peut être amené à changer, en fonction des souhaits et des attentes du groupe. Centre de Collignon 313, Rue des Algues Tourlaville 50110 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50110 Tourlaville Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « vacances-pour-tous@laliguenormandie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.06.11.11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T16:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Centre de Collignon Adresse 313, Rue des Algues Tourlaville 50110 Cherbourg-en-Cotentin Ville Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche Age min 12 Age max 17

