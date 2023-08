Visite du Centre de Calcul de l’IN2P3 (CNRS) Centre de Calcul de l’IN2P3 Villeurbanne, 16 septembre 2023, Villeurbanne.

Visite du Centre de Calcul de l’IN2P3 (CNRS) Samedi 16 septembre, 10h00 Centre de Calcul de l’IN2P3 20 personnes maximum sur chaque créneau de visites

Pour la première fois lors des journées du patrimoine, visitez le Centre de Calcul de l’IN2P3. Infrastructure de recherche nationale, le CC-IN2P3 est une unité du CNRS qui traite les données informatiques des plus grandes expériences scientifiques de physique des hautes énergies. Le CC-IN2P3 dispose de deux salles informatiques hébergeant plusieurs milliers de serveurs et de bibliothèques permettant de stocker près de 340 pétaoctets de données sur bandes magnétiques. Venez découvrir cette pépite du patrimoine informatique du CNRS lors d’une visite guidée de 45 minutes.

Centre de Calcul de l’IN2P3 21 avenue Pierre de Coubertin 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Tonkin Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 69 41 94 https://cc.in2p3.fr https://twitter.com/ccin2p3 Infrastructure de recherche nationale, le CC-IN2P3 est une unité du CNRS rattachée à l’IN2P3, l’institut qui fédère les recherches en physique des particules, physique nucléaire et physique des astroparticules. Il propose un ensemble de services informatiques, en particulier des moyens de traitement et de stockage de grandes masses de données scientifiques. Le CC-IN2P3 dispose de deux salles informatiques hébergeant plusieurs milliers de serveurs et de bibliothèques automatisées permettant de stocker près de 340 pétaoctets de données sur bandes magnétiques. Le CC-IN2P3 participe à une cinquantaine d’expériences d’envergure internationale et tient une place prépondérante auprès des grandes expériences de physique dont il gère les données. Arrêt de tramway « Université Lyon 1 », ligne T1 ou T4

