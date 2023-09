Immersion dans la diversité des paysages landais Centre de Biodiversité Jean Rostand Pouydesseaux Catégories d’Évènement: Landes

Pouydesseaux Immersion dans la diversité des paysages landais Centre de Biodiversité Jean Rostand Pouydesseaux, 16 septembre 2023, Pouydesseaux. Immersion dans la diversité des paysages landais 16 et 17 septembre Centre de Biodiversité Jean Rostand Gratuit. Entrée libre. Parking gratuit. Les chiens sont admis tenus en laisse. Privilégier le porte bébé plutôt que la poussette. Zones de pique-nique. Se reconnecter avec la nature, la connaître, la reconnaître…

Fondé en 1976 par l’association Les Amis de Jean Rostand, le site du Centre de Biodiversité Jean fut choisi par le biologiste Jean Rostand et son collaborateur, le naturaliste Pierre Darré, comme espace de rencontre entre l’homme et le vivant. C’est un espace unique, regroupant la diversité des paysages landais : landes humides, landes sèches, marais, tourbières, ruisseaux, étangs et forêts. Riche d’une faune et d’une flore tant prodigieuse que précieuse, mais au combien fragile. Le parcours de 3km jalonnant les étangs, ponctué de modules pédagogique, permet de nous rendre compte de la richesse des milieux naturels de notre territoire, de celui de notre planète, et de l’impact toujours plus grandissant, de l’homme sur l’ensemble du vivant. Centre de Biodiversité Jean Rostand 882 route de Sainte-Foy, 40120 Pouydesseaux Pouydesseaux 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 85 11 https://www.centredebiodiversite.com/ Se reconnecter avec la nature, la connaître, la reconnaître. Fondé en 1976 par l’association « Les Amis de Jean Rostand », ce site fut choisi par le biologiste Jean Rostand et son collaborateur le naturaliste Pierre Darré comme espace de rencontre entre l’homme et le vivant. Le Centre de Biodiversité Jean Rostand est un lieu unique, regroupant la diversité des paysages landais : landes humides, landes sèches, marais, tourbières, ruisseaux, étangs et forêts. Au travers d’une balade ou de temps scolaires, le visiteur partira à la découverte de la richesse des milieux humides, de celui de notre planète, et de l’impact de nos sociétés sur l’environnement. Parking gratuit et réservé aux visiteurs, accessible en car. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

