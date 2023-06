Vernissage de l’exposition « Ça match(e) ! Du sport à l’œuvre » Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc Port-de-Bouc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Port-de-Bouc Vernissage de l’exposition « Ça match(e) ! Du sport à l’œuvre » Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc, 15 septembre 2023, Port-de-Bouc. Vernissage de l’exposition « Ça match(e) ! Du sport à l’œuvre » Vendredi 15 septembre, 18h00 Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger Entrée libre du lundi au vendredi de 14h à 17h30 (sur rendez-vous après 17h30) Collections artistiques de la ville de Port de Bouc, de l’Artothèque de Miramas, de l’Artothèque Antonin Artaud (Marseille), du FRAC PACA et du FRAC Franche-Comté.

Restitution de résidences de Quentin Spohn (Nice) et de David Pinzon (Arles).

Exposition du 15 septembre au 17 novembre 2023 – Centre d’Arts F. Léger Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger Château Saint-Gobain – 1 Avenue Général de Gaulle – 13110 PORT DE BOUC Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 43 31 20 http://www.centrefernandleger.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Port-de-Bouc Autres Lieu Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger Adresse Château Saint-Gobain - 1 Avenue Général de Gaulle - 13110 PORT DE BOUC Ville Port-de-Bouc Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc

Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-de-bouc/

Vernissage de l’exposition « Ça match(e) ! Du sport à l’œuvre » Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc 2023-09-15 was last modified: by Vernissage de l’exposition « Ça match(e) ! Du sport à l’œuvre » Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc Centre d'Arts Plastiques Fernand Léger Port-de-Bouc 15 septembre 2023