Envie de faire des études d’art ? – découverte de la Classe Prépa arts plastiques Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Envie de faire des études d’art ? – découverte de la Classe Prépa arts plastiques Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille, 18 janvier 2024, Lille. Envie de faire des études d’art ? – découverte de la Classe Prépa arts plastiques Jeudi 18 janvier 2024, 18h30 Centre d’Arts Plastiques et Visuels Entrée libre et gratuite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00 Le 18 janvier 2024 à 18h30, le CAPV reçoit l’École d’art du Calaisis pour une présentation de la Classe Prépa (classe préparatoire publique à l’entrée en école supérieure d’art et de design).

Cette rencontre s’adresse à tous les jeunes et parents souhaitant obtenir plus d’informations concernant la préparation aux Ecoles d’arts. Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels

Centre de documentation

Galerie d’exposition Crédit photo : École d’art du Calaisis – Le Concept Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59000 Lieu Centre d'Arts Plastiques et Visuels Adresse 4 rue des Sarrazins Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille Latitude 50.62563 Longitude 3.051274 latitude longitude 50.62563;3.051274

Centre d'Arts Plastiques et Visuels Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/