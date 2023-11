Rencontre-conférence avec Hortense Soichet Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Rencontre-conférence avec Hortense Soichet Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille, 8 décembre 2023, Lille. Rencontre-conférence avec Hortense Soichet Vendredi 8 décembre, 18h00 Centre d’Arts Plastiques et Visuels Entrée libre, gratuit Cette rencontre-conférence avec Hortense Soichet s’inscrit dans le cadre du cycle Empreintes photographiques intité par Olivier Despicht, enseignant au CAPV (centre d’arts plastiques et visuels) de Lille. Ce dispositif permet d’inviter trois photographes par trimestre (hiver, printemps, automne). Le 8 décembre, c’est au tour de Hortense Soichet de venir nous parler de son travail au CAPV. Hortense Soichet choisit de s’intéresser à l’habitat, plus précisément à la relation que les occupants entretiennent avec leur lieu de vie. Pour cela elle procède à des relevés visuels et sonores, par photographie des espaces et sauvegarde des récits que les habitants livrent sur leur domicile. Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels

