Nord Rencontre publique avec Sirine Ammar et Pauline Delwaulle Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille, 16 novembre 2023, Lille. Rencontre publique avec Sirine Ammar et Pauline Delwaulle Jeudi 16 novembre, 18h30 Centre d’Arts Plastiques et Visuels Entrée libre, gratuit Pauline Delwaulle et Sirine Ammar, les deux lauréates de la 7e edition du programme de résidence artistique Archipel seront présentent au CAPV le 16 novembre à 18h30 afin de vous présenter leur démarche artistique, leur intention pour cette résidence, et de pouvoir échanger avec vous. Sirine Ammar est en résidence au CAPV de Lille et à l’école d’arts plastiques de Denain.

Pauline Delwaulle est en résidence à EMA – Ecole Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer et Ecole D’art du Calaisis Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

