Nord L’artiste Sirine Ammar en résidence au CAPV Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille, 8 novembre 2023, Lille. L’artiste Sirine Ammar en résidence au CAPV 8 novembre 2023 – 26 janvier 2024 Centre d’Arts Plastiques et Visuels Entrée libre, gratuit Depuis le 25 septembre, Sirine Ammar alterne une résidence artistique de 3 mois entre le CAPV de Lille et l’école d’arts plastiques de Denain, dans le cadre du programme ARCHIPEL #7. A partir de début novembre, le CAPV vous ouvre ses portes afin de pouvoir visiter l’atelier de Sirine Ammar ! Ce sera l’occasion de rencontrer et d’échanger avec l’artiste mais aussi de découvrir sa démarche créative. ARCHIPEL associe les écoles d’arts de Boulogne-sur-Mer, du Calaisis, de Denain et de Lille afin d’accompagner des artistes en début de carrière et de soutenir la création. Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels

