Stage d'arts plastiques pour les enfants de 8 à 11 ans du 23 au 27 octobre de 14h à 17h dirigé par Vincent Herlemont.

Dans les pas des grands peintres.

Dans les pas des grands peintres.

Atelier de pratique artistique qui a pour vocation de faire découvrir quelques peintres et de revisiter des tableaux célèbres en expérimentant différentes techniques : dessin, fusain, peinture, encre, pastel …

Centre d'Arts Plastiques et Visuels
4 rue des Sarrazins
Lille 59000 Wazemmes
Nord Hauts-de-France
03 20 54 71 84
http://capv.lille.fr
secretariatcapv@mairie-lille.fr

Ecole municipale d'arts plastiques et d'arts visuels
Centre de documentation
Galerie d'exposition

