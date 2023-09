Exposition « Terrains alentours » Apolline Ducrocq Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille, 24 septembre 2023, Lille.

24 septembre – 21 octobre
Entrée libre, gratuit

Apolline Ducrocq s’intéresse aux matériaux bruts, avec des dimensions et des formes qui racontent une histoire et qui sont, pour la plupart, prélevés au sein de bâtiments en mutation ou de sites en démolition. Ces lieux en constantes transformations, les formes qu’ils dessinent sur un terrain, dans une habitation, en pleine rue et parfois même postés dans le paysage sont souvent le point de départ d’un travail sculptural parfois doublé d’une approche photographique, comme autant de fragments du réel.

Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 54 71 84 »}] Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T11:30:00+02:00 – 2023-09-24T13:30:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

