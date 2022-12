Exposition collective PUSH 2.0 Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Exposition collective PUSH 2.0 5 mars – 15 avril 2023 Centre d'Arts Plastiques et Visuels

Entrée libre

Sur une proposition d’Anthony Rousseau. Co-production Association Combo et Centre d’Arts Plastiques et Visuels Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels Centre de documentation Galerie d’exposition Sur une proposition d’Anthony Rousseau.

Co-production Association Combo et Centre d’Arts Plastiques et Visuels

Cette exposition réunit des œuvres d’artistes qui interrogent nos rapports au temps, à la nature, à l’histoire ou la finitude de l’être.

Vincent CICILIATO & Christophe HAVEL

Mounir FATMI

Heewon LEE

Anthony ROUSSEAU

Sébastien HILDEBRANDT

Cécile BEAU

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T11:00:00+01:00

2023-04-15T18:00:00+02:00

