Nord

STAGE 10-12 ans CONVERGENCE 1.0 QUAND JE SERAI GRAND
13 – 17 février 2023
Centre d'Arts Plastiques et Visuels

Sur inscription

Réalise une installation interactive Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels Centre de documentation Galerie d’exposition Crée tes dessins, sons, vidéo.

« Convergence 1.0 » est un atelier à l’attention des publics scolaires et périscolaires qui se présente sous la forme d’une installation multimédia et interactive. Elle est composée d’une matrice qui intègre une bibliothèque de média (images, sons et vidéos) que les enfants ont créés en amont et qu’ils peuvent manipuler en temps réel via une interface sans contact (détection via une caméra Kinect).

Age minimum 10
Age maximum 12

