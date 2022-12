STAGE ENFANTS / Découper, coller, plier… créer ! Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

STAGE ENFANTS / Découper, coller, plier… créer ! Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 13 février 2023, Lille. STAGE ENFANTS / Découper, coller, plier… créer ! 13 – 17 février 2023 Centre d’Arts Plastiques et Visuels

Sur inscription

Stage 10-14 ans arts plastiques Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels Centre de documentation Galerie d’exposition Stage du 13 au 17 février dirigé par Luana VERGARI qui a pour but de faire découvrir et d’explorer plusieurs techniques d’illustration en papier. Du collage au pop-up, venez apprendre à raconter toutes sortes d’histoires grâce à des images réalisées avec des feuilles de papier de différentes couleurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T14:00:00+01:00

2023-02-17T17:00:00+01:00

