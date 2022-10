STAGE VIDEO NUMERIQUE Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille

STAGE VIDEO NUMERIQUE
13 – 17 février 2023
Centre d'Arts Plastiques et Visuels

Sur inscription

Montage / Initiation
Centre d'Arts Plastiques et Visuels
4 rue des Sarrazins Wazemmes
Lille 59000
Nord Hauts-de-France

03 20 54 71 84
http://capv.lille.fr
https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/

Ce stage est destiné aux personnes à l'aide avec l'outil infographique. Les notions de montage seront abordées grâce au logiciel Résolve Da Vinci. Ce qui sera abordé pendant le stage :

Terminologie du montage

Approche de l’interface utilisateur du logiciel

Acquisition et importation de média dans le projet

Images fixes, vidéo, sons

Titres, trajectoires, générique

Finalisation, les différentes types d’exportation

Réalisation d’un dvd

Dates et horaires :

13-17 février 2023
09:30 - 17:30

2023-02-17T17:30:00+01:00 capv

