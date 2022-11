Rencontre – Conférence avec le photographe Yves Trémorin Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Rencontre – Conférence avec le photographe Yves Trémorin Vendredi 2 décembre, 18h00 Centre d'Arts Plastiques et Visuels

Entrée libre, réservation conseillée

Nouvelle rencontre avec un photographe dans le cadre de ce cycle dédié à la pratique de la photographie contemporaine et initié par notre enseignant Olivier Despicht. Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://galerievu.com/artiste/yves-tremorin/ »}]

03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels Centre de documentation Galerie d’exposition Articulé sur le programme pédagogique de la discipline, le cycle « Empreintes photographiques » concerne un photographe invité par trimestre (hiver, printemps, automne) et s’adresse non seulement aux élèves des cycles court et long de la discipline photographie au CAPV, vivement encouragés à participer, mais également à tous les usagers du CAPV ainsi qu’au tout public extérieur. Ce cycle de conférences propose de découvrir des écritures photographiques racontées et commentées par leurs auteurs. Le choix des photographes invités s’appuie sur les différents champs et problématiques que pose la discipline : thématiques (portraits, natures mortes, costumes, métiers, paysages, territoires, sujets sociologiques, etc.) ; techniques (jeux d’éclairages, formats, etc.). Né en 1959 à Rennes. Yves Trémorin poursuit des études de Mathématiques à l’université de Rennes I. L’ensemble «Cette femme-là», en 1983, pose ses principaux axes de travail : mises en scène dans un dispositif paramétré de manière rigoureuse, utilisation du médium dans sa spécificité propre, travail sur ses proches et son environnement, vision intime et en gros plan, objectivité quasi scientifique. Il est membre fondateur du groupe Noir Limite (1986-1991). Après des travaux exclusivement en vidéo We Others (1996 -1999), il revient à la photographie en élargissant son champ d’application de l’image photonumérique à l’image électronique obtenue au microscope tout en multipliant les supports de diffusion pour des images autour de ses thématiques de prédilection. Site de l’artiste : https://galerievu.com/artiste/yves-tremorin/

