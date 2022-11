Rencontre publique Apolline Ducrocq et Céleste Rogosin Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Le CAPV accueillera Apolline DUCROCQ et Céleste ROGOSIN pour une rencontre publique le jeudi 17 novembre à partir de 18h30. Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.fructosefructose.fr/artiste/apolline-ducrocq/ »}, {« link »: « https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/residences-archipel/ »}, {« link »: « http://www.celesterogosin.com »}]

03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels Centre de documentation Galerie d’exposition Lauréates d’ARCHIPEL #6 pour les pôles respectifs « intérieur » et « littoral », elles présenteront leur travail et parleront de leurs pistes de recherches dans le cadre de leur résidence de création artistique. Pour rappel, Apolline DUCROCQ est actuellement en résidence à l’école d’Arts plastiques de Denain et sera en résidence au CAPV à partir du 7 novembre 2022 au 27 janvier 2023 (avec une césure du 17 décembre au 1er janvier). ARCHIPEL est un programme de résidences de recherches et de création dans les Hauts-de-France, piloté par le Frac Grand Large et soutenu par la DRAC des Hauts-de-France. Ce dispositif est constitué de deux pôles : un pôle littoral représenté par l’EMA – Ecole Municipale d’Arts de Boulogne-sur-Mer et Ecole D’art du Calaisis, et un pôle intérieur représenté par l’Espace Villar(t)s – Ecole D’arts Plastiques Denain et le Centre d’Arts plastiques et visuels de Lille. Pour suivre le travail d’Apolline DUCROCQ :

INSTAGRAM : http:/instagram.com/apollineducrocq1

FRUCTOSE (atelier) : https://www.fructosefructose.fr/artiste/apolline-ducrocq/

FRAC : https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/residences-archipel/ Pour suivre le travail de Célèste ROGOSIN :

www.celesterogosin.com

