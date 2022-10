STAGE FAUT QUE CA BOUGE / ADOS 15-18ans Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

STAGE FAUT QUE CA BOUGE / ADOS 15-18ans Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 31 octobre 2022, Lille. STAGE FAUT QUE CA BOUGE / ADOS 15-18ans 31 octobre – 4 novembre Centre d’Arts Plastiques et Visuels

Sur inscription

Prise de vue / Image animée / Montage Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels Centre de documentation Galerie d’exposition Lors de ce stage :

Seront abordés les prises de vues vidéo, l’image animée et le montage grâce au logiciel Adobe Première Pro.

Seront traitées les notions de la vidéo comme le rythme, la temporalité … ainsi que les contraintes techniques d’acquisition et d’exportation. Un petit aperçu sera donnée des différents champs d’investigation de la vidéo (installation, vidéo plasticienne, clips vidéos …). A la fin du stage, vous serez autonome pour créer une vidéo de A à Z.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T14:00:00+01:00

2022-11-04T17:30:00+01:00 CAPV

