STAGE ARTS PLASTIQUES 8-11 ans Centre d'Arts Plastiques et Visuels

Nord

STAGE ARTS PLASTIQUES 8-11 ans Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 24 octobre 2022, Lille. STAGE ARTS PLASTIQUES 8-11 ans 24 – 28 octobre Centre d’Arts Plastiques et Visuels

Sur inscription

Sur le thème « Dans les pas des grands peintres » Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels Centre de documentation Galerie d’exposition Atelier de pratique artistique qui a pour vocation de découvrir quelques peintres et de revisiter des tableaux célébres en expérimentant différentes techniques : dessin, peinture, encre, fusain, pastels …

Prise de connaissances de documents visuels

Photomontage

Différentes techniques de peinture

Travail en volume

Mise en scène, scénographie

Finition des travaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T14:00:00+02:00

2022-10-28T17:00:00+02:00 capv

