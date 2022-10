STAGE ADULTES COMPRENDRE L’IMAGE NUMERIQUE Centre d’Arts Plastiques et Visuels Lille Catégories d’évènement: Lille

Approche de l’image (photo et dessin) dans le contexte numérique Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 54 71 84 http://capv.lille.fr https://fr-fr.facebook.com/CAPVLille/ Ecole municipale d’arts plastiques et d’arts visuels Centre de documentation Galerie d’exposition Pré-requis : Savoir se servir d’un ordinateur Comprendre l’image numérique, découvrir le logiciel Photoshop, le choix des outils et leurs influences, acquérir une autonomie dans le logiciel. – L’image numérique : sa composition en pixels, la taille, la résolution, les formats d’enregistrements, s’organiser.

– Fonctions des outils, paramétrage

– Les transformations (formes, chromie), gestion des claques de réglages.

– Les autres calques et les masques de fusion, les filtres.

– Applications pratiques Matériel et fournitures à apporter : Clé USB 1GO + 1 bloc notes

