EXPOSITION – CIEL, TERRE ET EAU Centre d’arts Grosser Garten Schorbach, 16 avril 2023, Schorbach.

Schorbach,Moselle

Dix-neuf œuvres du peintre Bruno Klein sont exposées au Centre d’Arts de Schorbach. La scénographie de la salle d’exposition permet au visiteur de voyager à travers ses œuvres.

» Je peins directement sur la toile sans dessin préalable et sans aucun support photographique ou documentaire. Le souvenir, l’imagination et l’âme deviennent alors le terreau de ma création.

Les homme, la nature, le ciel et l’eau sont les sources de fascination que j’ai envie de transposer sur la toile. Les côtes de France ou d’ailleurs, le conflit dans les Balkans ou encore la terre d’Afrique m’ont confié leur silence, leur souffrance et leur beauté que je traduis en formes colorées dans le tableau. » Bruno Klein.. Tout public

Vendredi 2023-04-16 à 14:00:00 ; fin : 2023-11-06 17:00:00. 10 EUR.

Centre d’arts Grosser Garten rue du Stade

Schorbach 57230 Moselle Grand Est



Nineteen works by the painter Bruno Klein are on display in the Schorbach Art Center. The scenography of the exhibition room allows the visitor to travel through his works.

« I paint directly on the canvas without any preliminary drawing and without any photographic or documentary support. The memory, the imagination and the soul become the ground of my creation.

Man, nature, sky and water are the sources of fascination that I want to transpose on the canvas. The coasts of France or elsewhere, the conflict in the Balkans or the land of Africa have entrusted me with their silence, their suffering and their beauty that I translate into colored forms in the painting Bruno Klein.

En el Centro de Arte Schorbach se exponen diecinueve obras del pintor Bruno Klein. La escenografía de la sala de exposiciones permite al visitante viajar a través de sus obras.

« Pinto directamente sobre el lienzo sin ningún dibujo previo y sin ningún soporte fotográfico o documental. La memoria, la imaginación y el alma se convierten en el terreno de mi creación.

El hombre, la naturaleza, el cielo y el agua son las fuentes de fascinación que quiero transponer al lienzo. Las costas de Francia o de otros lugares, el conflicto de los Balcanes o la tierra de África me han confiado su silencio, su sufrimiento y su belleza que traduzco en formas coloreadas en el cuadro Bruno Klein.

Neunzehn Werke des Malers Bruno Klein sind im Centre d’Arts de Schorbach ausgestellt. Die Szenographie des Ausstellungsraums ermöglicht es dem Besucher, durch seine Werke zu reisen.

« Ich male direkt auf der Leinwand ohne vorherige Zeichnung und ohne jegliche fotografische oder dokumentarische Unterstützung. Die Erinnerung, die Fantasie und die Seele werden dann zum Nährboden meines Schaffens.

Die Menschen, die Natur, der Himmel und das Wasser sind die Quellen der Faszination, die ich auf der Leinwand umsetzen möchte. Die Küsten Frankreichs oder anderer Länder, der Konflikt auf dem Balkan oder auch das Land in Afrika haben mir ihre Stille, ihr Leid und ihre Schönheit anvertraut, die ich im Bild in farbige Formen umsetze. » Bruno Klein.

