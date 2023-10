Le mois de la danse – Workshop « De la colonne à l’espace » Centre d’Arts Chorégraphiques Soustons, 25 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Un atelier tout public, une invitation à explorer les possibilités de son corps à travers des expériences collectives et par l’entremise du jeu.

Avec Sarah Camiade, Danseuse, chorégraphe & professeur diplômée d’état

Tous niveaux, à partir de 16 ans..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Centre d’Arts Chorégraphiques La Marensine

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



A workshop for all, an invitation to explore the possibilities of the body through collective experience and play.

With Sarah Camiade, dancer, choreographer & state-certified teacher

All levels, ages 16 and up.

Un taller para todos, una invitación a explorar las posibilidades del cuerpo a través de la experiencia colectiva y el juego.

Con Sarah Camiade, bailarina, coreógrafa y profesora titulada

Todos los niveles, a partir de 16 años.

Ein Workshop für alle Altersgruppen, eine Einladung, die Möglichkeiten des eigenen Körpers durch gemeinsame Erfahrungen und durch das Spiel zu erkunden.

Mit Sarah Camiade, Tänzerin, Choreographin & staatlich geprüfte Lehrerin

Alle Niveaus, ab 16 Jahren.

