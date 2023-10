Vista Meridional #3 Centre d’art sacré, Lille Lille, 28 juin 2019, Lille.

Vernissage : vendredi 28 juin à partir de 19h30

Dans le cadre d’« ELDORADO », le Centre d’Art Sacré de Lille en partenariat avec lille3000 a décidé de nouveau cet été de mettre à l’honneur les artistes venant de l’hémisphère sud.

Les œuvres exposées provenant de la Collection DELAINE et de la collection du Centre d’Art Sacré nous parlent toujours de cette Humanité souffrante qui dans un élan d’espoir se sent appelée à dépasser la souffrance et à construire un monde meilleur.

Tout cela nous est raconté par des artistes pour la plupart athées ou agnostiques à partir de la figure du Christ dans une profusion de couleurs chatoyantes, de matières et de mouvements. Ces artistes d’Amérique Latine, de la péninsule ibérique ou encore d’Italie s’influencent de l’art primitif et de l’art hispanique.

– ARTISTES EXPOSÉS –

Luis CABELLERO (Colombie), Luciano CASTELLI (Suisse), Mario CHICHORRO (Portugal), Georges FERRATO (France), Sergio FERRO (Brésil), Lucio FONTANA (Argentine), Mariano HERNANDEZ (Espagne), Loic HENRIO (France), Hugo LARUELLE (France), Mimmo PALADINO (Italie), Antoine POUPEL (France)

– MAIS AUSSI … –

Nicolas ALQUIN (Belgique), BASELITZ (Allemagne), Albert FERAUD (France), Dominique KAEPPELIN (France) et Andy WARHOL (Etats-Unis)

COMMISSARIAT : Thomas SANCHEZ

Centre d'art sacré, Lille
Place Gilleson, 59800 Lille

