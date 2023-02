Les Nuits de la Crypte #7 : Un dialogue passionné entre les arts #1 Centre d’Art Sacré de Lille, 7 avril 2023, Lille.

Entrée libre

Lors des “Nuits de la Crypte #7”, Bertrand Dazin (contre-ténor) et Jeanne Monteilhet (soprane), investissent à nouveau les profondeurs de la “Crypte moderne” de la Cathédrale. handicap moteur mi

Centre d’Art Sacré de Lille Place Gilleson 59000 Lille Vieux-Lille Lille 59021 Nord Hauts-de-France CENTRE D’ART SACRE DE LILLE : Crypte Moderne, Cathédrale ND-de-la-Treille, En bas à gauche des marches du Parvis, Place GILLESON – LILLE

06.61.97.06.53 http://www.cathedralelille.fr/ https://www.facebook.com/centredartsacredelille/;https://www.instagram.com/centredartsacredelille/ Le Centre d’Art Sacré de Lille, situé dans la « Crypte Moderne » de la cathédrale de Lille expose les œuvres de la Collection Delaine, peintures, sculptures, photographies, dessins, vitrail d’artistes des XXe et XXIe siècles, sur le thème de la Passion du Christ. Étant tombé gravement malade, Gilbert Delaine avait demandé à des artistes de travailler en s’inspirant des évangiles de la Passion. À partir de 1985, il reçut des œuvres de ses amis artistes, Baselitz , Combas, Kijno, Klasen, Fontana, Warhol et bien d’autres. Et en 1996, il fit don de cette collection au diocèse de Lille. La « Crypte Moderne », ayant gardée le côté brut initial de l’architecture en béton des années 1930 crée ainsi un espace dépouillé, propice à l’accueil d’une telle collection d’art contemporain. Le « Centre d’art sacré contemporain » est donc inauguré le 7 décembre 2003, au lendemain du lancement officiel de « Lille 2004, Capitale européenne de la culture » et dans le cadre de la célébration des 90 ans du diocèse de Lille. En octobre 2013, il a ré-ouvert en l’honneur de la clôture du Centenaire du diocèse et en hommage à son donateur après 5 années de fermeture, pour à nouveau faire découvrir à tous les publics, l’impressionnante collection de La Passion de Dunkerque, aujourd’hui plus communément appelée la Collection Delaine. Une collection unique en France et dans le Monde ! Une collection qui mêle l’art contemporain à une thématique justement abandonnée par cette époque et ses artistes. Grâce à ces œuvres, le Centre d’Art Sacré de Lille est un lieu de rencontre avec l’Humanité au travers du cœur de la foi chrétienne et de la culture. Périodes d’ouverture : – Saison Automnale : Dernier Week-end d’Octobre jusqu’au Premier Week-end de Janvier (Samedi et Dimanche de 14H30 à 18H30) – Saison Estivale : Dernier Week-end de Juin jusqu’au Deuxième Week-end de Septembre (Samedi et Dimanche de 15H à 20H) – Les « Nuits de la Crypte » (événement culturel) : autour de la Semaine Sainte et de Pâques (Programmation culturel en nocturne du Vendredi avant le Dimanche des Rameaux jusqu’au Dimanche après Pâques)

Le « Duo » composé du Contre-Ténor Bertrand DAZIN et de la Soprano Jeanne MONTEILHET, investit de nouveau les profondeurs de la « Crypte Moderne ».

A travers la Passion du Christ et la souffrance de sa Sainte Mère Marie, la musique met en lumière l’universalité de la souffrance la rendant intemporelle et tangible. Quelle soit souffrance libératrice ou révélatrice du mal, cette essence de la spiritualité a inspiré les plus grands compositeurs, tant le sujet si riche est humain, proche et incite à l’introspection. Les voix de Bertrand et de Jeanne nous transportent dans ce lumineux voyage.



